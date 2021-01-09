台鐵局長張政源退休前耗資884萬出書，遭批浪費公帑，交通部長林佳龍今受訪表示，如何確實做到符合成本效益，特別是有販售行為，所得收入也必須回到台鐵，避免外界批評。

媒體爆料，台鐵局長張政源即將在本月15日退休，台鐵近期卻出版新書「一張通往改變的車票」，專書一套四本，耗資884萬，其中「象龜學跳舞」一冊，描述張政源帶領團隊功績，但無論台鐵美學或最關鍵的公安誤點，改革都才剛起頭，趕在退休前夕立傳，引發台鐵內部非議。

林佳龍表示，他要求台鐵就這次出版及相關行銷活動，對外以公開資訊，妥善說明，稍早台鐵局長也有說明。撰寫紀錄有關台鐵發展專書，有助於研究及改革，與相關觀光推動，但如何確實做到符合成本效益，特別是有販售行為，所得收入也必須回到台鐵，避免外界批評。有些外界的意見，也值得台鐵參考及改進。

被問到台鐵斷軌事件，林佳龍說，他首先要肯定台鐵同仁，能主動發現鋼軌的裂縫，並循標準作業程序通報處置，第一時間就能掌握狀況，用魚尾板鎖固，讓行經列車能減速，在24小時內完成鋼軌抽換。

他說，由於最近寒流來襲，鋼軌會熱脹冷縮，他要求台鐵加強巡檢，在第一時間發現任何異狀，一定要遵循SOP進行修復，確保行車安全。

(中時 )