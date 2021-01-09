美國駐聯合國使團日前宣布，大使克拉芙特（Kelly Craft）將在13日至15日來台訪問，將與我國外交人員會面，也將晉見總統蔡英文。對此，蔡英文今（9）日在推特上發文表示，這代表台美關係「重要的里程碑」。

針對克拉芙特將於13日至15日來台灣參訪，蔡英文今（9）日在推特上表達誠摯的歡迎，並強調，這代表台美關係「重要的里程碑」，也象徵著「Taiwan Can Help」，台灣可以幫助國際社會。

總統府發言人張惇涵表示，克拉芙特一向很支持台灣，讚譽台灣是良善力量，本次訪台也再次實踐《台灣旅行法》，更深化台美雙方之間的友誼，外交部也已積極安排相關行程，會在適當時機對外說明。

外交部也指出，克拉芙特是台灣堅定友人，任內多次就台灣推動參與聯合國、世界衛生組織及國際民航組織表達支持，為台灣擴大參與聯合國體系發出正義之聲。未來也期待持續與美方、其他理念相近夥伴國家就人權、民主與自由法治等繼續努力。

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(中時新聞網)