聯電（2303）力行廠區9日下午傳出跳電，聯電財務長劉啟東表示，可能會影響部分8吋晶圓代工生產狀況。法人表示，雖然該廠發生跳電，但由於緊急電源迅速補上，因此雖然對產出有影響，但影響部分應相當些微。

聯電9日下午傳出跳電後，由於備用柴油發電機啟動後燃燒不完全發生黑煙，加上氮氣設備故障，使水氣凝結量增加產生煙霧，讓附近民眾誤以為發生火警，消防隊到場了解後未傳出人員傷亡及財物損失。

(工商 )