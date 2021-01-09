聯電證實跳電 影響部分8吋產能生產 18:082021/01/09 工商 蘇嘉維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯電（2303）力行廠區9日下午傳出跳電，聯電財務長劉啟東表示，可能會影響部分8吋晶圓代工生產狀況。法人表示，雖然該廠發生跳電，但由於緊急電源迅速補上，因此雖然對產出有影響，但影響部分應相當些微。 聯電9日下午傳出跳電後，由於備用柴油發電機啟動後燃燒不完全發生黑煙，加上氮氣設備故障，使水氣凝結量增加產生煙霧，讓附近民眾誤以為發生火警，消防隊到場了解後未傳出人員傷亡及財物損失。 台積電ADR突襲下殺 散戶別急先注意2件事 200元押台積電大戶 轉戰房市狂掃20戶 (工商 ) #聯電 #跳電 #影響 #傳出 #生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹科聯電廠區傳爆炸聲響 財務長證實跳電：恐影響8吋晶圓生產 16:282021/01/09 社會 元月效應 電動車概念股不缺席 11:312021/01/09 財經 英業達、緯創 全年筆電出貨2千萬台達陣 04:102021/01/09 證券．權證 聯電竹科廠跳電 財務長：恐影響8吋晶圓生產 16:442021/01/09 財經 蘋果電動車計畫 現代參一腳 04:102021/01/09 全球財經 國巨稼動率 挑戰二年新高 04:102021/01/09 證券．權證 溫管法3月修法預告 能源局：新法恐影響供電穩定 04:102021/01/09 金融．稅務 健鼎HDI需求續熱 成長可期 04:102021/01/09 證券．權證 台灣權王－凱基證券 資金浪潮不退 聚焦原物料股 04:102021/01/09 產業特刊 半導體界今天最大條 外媒爆美巨頭求救台積電 09:312021/01/09 財經 熱門股－車王電 主力捧攻上漲停 04:102021/01/09 證券．權證 財經熱門新聞 不再是一個人的武林？ 謝金河細數台股2021護國群山 - 財經 金控2020獲利 鐵定創新高 - 財經要聞 - 工商時報 車用晶片大缺貨 美3大車廠求助蕭美琴 - 財經 中鋼協難阻漲 鐵礦砂價狂飆 - 全球財經 - 工商時報 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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