地牛翻身！規模5.7有感地震 氣象局最新說明

今晚19點35分左右宜蘭外海發生規模5.7的有感地震，讓國家級警報大響，對此，氣象局指出，這次地震應為去年12月10日規模6.7地震的餘震，未來3天內要注意會有規模3的餘震。

氣象局指出，今晚發生的地震和去年12月10日規模6.7地震的形成原因、深度都非常相似，而今晚的地震形成的主因是東部外海有個板塊的隱沒，一般來說板塊往下隱沒，發生地震若是比較淺層的，破裂帶是脆性，若是深層地震，由於溫度較高屬於塑性，而這種地震發生餘震的時間通常會比較短。

此次地震和去年12月10日發生的地震，位置及深度都是差不多的，而去年12月10發生地震的成因是隱沒帶下衝造成，今日發生的地震，應是同處能量再次調整，才會再出現餘震，氣象局更提醒，未來3天內要注意會有規模3的餘震發生。

今晚的地震，除屏東外全台皆有感，而台灣高鐵全線正常行駛，台北捷運列車啟動慢速通行巡軌，來確認路線安全，晚間7時50分恢復正常行駛。台鐵在震度3級以上宜蘭-南澳路段，列車行車速度降低為60公里時速通過。

(中時新聞網)