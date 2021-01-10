美官員：彭斯將出席拜登就職典禮 09:422021/01/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國副總統彭斯（Mike Pence）將出席就職典禮。(圖/路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統當選人拜登本月20日將於華府宣誓就職，成為美國第46位總統。一名政府高階官員今天表示，副總統彭斯（Mike Pence ）將出席就職典禮。 總統川普昨天透過推特宣布，他將不會出席拜登的就職典禮，引發不少討論。按照美國長年慣例，即便屬不同黨派，卸任總統多會出席繼任總統的就職典禮，以顯示政權和平轉移。 拜登則回應表示川普不來是好事，但他歡迎彭斯出席就職典禮，「若（彭斯）能來我們會感到很榮幸」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1100110 徐木珍辭世 獲頒總統褒揚令 拜登新紓困案 規模奔數兆美元 (中央社) #就職 #總統 #典禮 #出席 #就職典禮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股再登高 拜登就職行情提前上演 04:102021/01/10 財經要聞 蔡英文還和川普「勾勾纏」 前立委：台美關係雪上加霜 08:562021/01/10 政治 霸佔彭斯主席台大秀肌肉 一票川粉開心攻國會被逮了 09:172021/01/10 國際 保安升級 6200國民兵即起駐紮華府 04:102021/01/10 焦點要聞 社論／萊豬總統怎解萊豬之亂 04:102021/01/10 時論廣場 女神卡卡呼籲 讓川普永無翻身之地 04:102021/01/10 焦點要聞 川普禍不單行 民主黨要彈劾、推特停帳號 04:102021/01/10 全球財經 下台倒數11天 美國人不想等了 民主黨逼退川普 04:102021/01/09 焦點要聞 拜登批川普是恥辱 不來是好事 04:102021/01/10 焦點要聞 不敢批川粉 蔡稱困難時刻挺夥伴 04:102021/01/10 焦點要聞 確保政權過渡 蓬佩奧會晤布林肯 04:102021/01/10 焦點要聞 國際熱門新聞 美醫師注射疫苗16天後竟死亡 輝瑞回應了 - 國際 沒川普就開戰 拜登就職日前鐵粉加緊醞釀內戰 - 政治圈 霸佔彭斯主席台大秀肌肉 一票川粉開心攻國會被逮了 - 國際 川普卸任前重大宣布 蓬佩奧：取消所有美國對台灣交流限制 - 國際 不想當彭斯朋友、不願譴責川粉 川普因伊凡卡而醒 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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