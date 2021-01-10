美國總統當選人拜登本月20日將於華府宣誓就職，成為美國第46位總統。一名政府高階官員今天表示，副總統彭斯（Mike Pence ）將出席就職典禮。

總統川普昨天透過推特宣布，他將不會出席拜登的就職典禮，引發不少討論。按照美國長年慣例，即便屬不同黨派，卸任總統多會出席繼任總統的就職典禮，以顯示政權和平轉移。

拜登則回應表示川普不來是好事，但他歡迎彭斯出席就職典禮，「若（彭斯）能來我們會感到很榮幸」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1100110

(中央社)