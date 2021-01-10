美國川普政府卸任前，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今發出重大宣布，取消美對台關係中，美方所有的交流限制。國民黨立委陳以信認為，美國正值政權交接期，川普政府已進入看守時期，此時宣布如此重大政策的未來延續性不免令人懷疑。

陳以信表示，對於台美關係此項進展，他正面肯定並表感謝。但必須提醒大家，美國正值政權交接期，川普政府已進入看守時期，此時宣布如此重大政策的未來延續性不免令人懷疑。

陳以信指出，其實許多過去的內部限制，這些年來早已實際突破，並未嚴格遵守。例如最早AIT的人是根本不進外交部的，現在進總統府早就沒關係了。不過其中最具指標性的限制，還是我國六長（總統、副總統、行政院長、副院長、外交部長、國防部長）能否正式訪問華府？

陳以信表示，馬政府時期台美關係良好，已實質突破到行政院副院長曾正式訪美，但仍未進到華府正式訪問。蔡政府過去四年，並沒看到有更高層次的突破。現在縱使解除內部禁令，可說是形式突破。但川普政府只剩不到兩週時間，能否來得及做到實質突破令人存疑？而未來拜登政府上台，會否延續同一政策立場？這些過往限制會不會仍是國務院未來對台政策的「潛規則」？都是未來觀察重點。

而美國駐聯合國大使克拉芙特來訪，我國六長可否訪問華府的問題？陳以信說，他自己身為外交及國防委員會的立委，實在很想有機會能請教她。

(中時 )