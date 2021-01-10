寒流接二連三到來，許多農民擔心農作物受寒害，高雄市阿蓮區棗農陳明輝透過智慧溫室微噴水氣調控溫溼度及遮蔭網調控光照，讓蜜棗不因寒流氣候影響，大膽投入溫室設備，讓他成為全台首位溫室栽種蜜棗達人。

就讀於農專的陳明輝，也喜歡「拈花惹草」，畢業後便決定回家幫忙父親管理棗子果園，一來減輕長輩的負擔，二來懷著滿腔熱情積極學習栽種、行銷和通路等實務經驗，讓自家果園一步步蛻變，包括改善栽植方式，提昇品種品質，並引入新型態銷售模式，讓更多人品嚐到蘊含無私與用心的碩美棗子。

帶著熱忱與抱負回家接手父親種植的棗子園，陳明輝覺得若只是躲在農場裡自己悶頭做，不僅跟外界產生隔閡，產品也沒有競爭力，所以決定一切重新來過，花了3年時間跟父親及同業學習棗子相關品種知識或技術，再融入學校所學，走出自己的路。

2年前，陳明輝引用種蘭花的溫室栽種技術來種蜜棗，目前1.2公頃的棗園共種高雄10號玉寶、高雄11號珍蜜及純蜜3種類棗子，不僅風味自然，糖酸恰當，讓人吃了還想再吃。

陳明輝說，低溫棗子無法吸收養分，他除了溫室栽種外，也利用葉面施用鉀肥讓棗子更具抗寒能力，因此他的棗子都能維持好品質。

(中時 )