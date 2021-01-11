大S婆婆張蘭因沒有遵守香港高等法院頒下凍結資產令，也未遵從規定申報超過50萬港幣資產，被裁定藐視法庭判刑1年，日前她開直播表示稱自己遭小人算計，還忍不住悲從中來，痛哭覺得對不起兒子與媳婦，近日她重拾心情再開直播侃侃而談，回應網友問題，並霸氣護兒媳。

張蘭10日再開直播，心情看上去不錯，回答網友問題有說有笑，她也強調自己沒做過虧心事，問心無愧，並表示很想念遠在台北的孫子，直播結束後要去和孫子視訊，有網友稱「為什麼汪小菲要娶遠在台北的大S？」張蘭也霸氣回應。

張蘭再開直播心情好。(圖／翻攝自新浪娛樂)

張蘭表示「娶哪兒不重要，緣分最重要，兩人看對眼了就行」，其實，張蘭向來十分維護兒媳大S，之前因為官司讓汪小菲與大S被媒體傷害，讓她忍不住悲從中來，自責對不起他們，並稱兒媳對她很好，更安慰她「媽媽妳是最棒的，我們都愛妳，妳天天分享正能量，問心無愧」。

據悉，張蘭2019年被法院裁定沒有公開全部資產，被法院判刑1年，雖然上訴提新證據，仍遭法院駁回，她強調自己遭小人算計，是她與私募基金CVC之間的糾紛，目前已告到最高人民法院。

(中時新聞網)