「國民女神」陳妍希2016年與大陸小生陳曉結婚，夫妻育有3歲兒子「小星星」，親民的陳妍希也不忘在網上發文與粉絲互動，她近日就在社群媒體分享雙人瑜珈照，穿一身黑的陳妍希抬腿勾出S曲線，不過她下秒要做一字馬時，因為筋骨不夠軟Q，讓陳妍希面露痛苦表情，模樣萌翻。

陳妍希不吝嗇分享生活日常，她近日就在社群媒體「小紅書」上，曬出與大陸女星呂一的雙人瑜珈照，陳妍希也寫下：「隨時隨地練瑜珈 感覺好開心的樣子」，不過她下一句也不禁自嘲：「到底甚麼時候才能劈得下去呢」。

陳妍希劈腿表情痛苦。（圖／取材自獨愛陳妍希專屬國際會社微博）

照片中，只見陳妍希頂著高馬尾、身穿短袖上衣與緊身褲，一身黑的打扮更顯陳妍希的纖細身材，而當陳妍希一抬腿，她的蠻腰、腿部曲線全都露，更吸睛的是，陳妍希下一秒要劈腿，她可能因為筋骨不夠軟Q，讓陳妍希面露痛苦表情，模樣萌翻。

其實陳妍希過去就不時曬出做瑜珈照，她還曾分享與兒子「小星星」的親子瑜珈照，陳妍希噴母愛地把躺在地上、把兒子撐起來，母子互動溫馨，而陳妍希一雙細手、細腳也全都露，陳妍希受封辣媽當之無愧。

陳妍希曬親子瑜珈照。（圖／取材自陳妍希微博）

(中時新聞網)