2020年在全球新冠肺炎疫情逆境中營運創下歷年新高的全球第一大PCB廠—臻鼎-KY(4958)今年可望更好！在Mini-LED等新產品開始出貨，臻鼎-KY預估，今年第1季營運將優於去年同期，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，今年各產品都會成長，是很好的一年，歐系外資維持「優於大盤表現」評等，目標價152元。

蘋果iPhone新機上市後銷售不錯，讓臻鼎-KY迎來遲到的旺季，臻鼎-KY去年12月合併營收為190.35億元，年成長68.77%，累計去年第4季合併營收為551.89億元，季增72.06%，創下單季歷史新高，2020年合併營收1312.69億元，年成長9.19%，創下歷年新高。

由於Mini-LED等新產品開始出貨，臻鼎-KY預估，今年第1季營運將優於去年同期。

臻鼎-KY於去年7月3日取得淮安第三園區21公頃土地，並於去年12月動工，未來第三園區將以生產高階HDI、M-SAP及Anylayer為主；由於秦皇島廠區IC載板廠產能已滿，臻鼎-KY計畫在深圳第二廠區附近再增建一座IC載板廠；至於印度廠目前是試產階段如期進行，並進行客戶認證中，預計今年第1季加入生產階段，未來將以軟板後段模組為主。

歐系外資報告指出，臻鼎-KY持續擴大軟板、SLP、HDI等產品，且在軟板及硬板產能擴張非常積極，並建立非大陸區產能，所有工廠都有能力提供多種技術解決方案，儘管2020年第4季基期較高，臻鼎-KY預估，2021年第1季營收降幅將小於季節性，Mini-LED產品亦有助於降低季節性影響，由於合併先豐通訊，且HDI、SLP、伺服器、基站等市佔率提升，加上新設計、新材料及新製程帶動軟板價格成長，預估2021年臻鼎-KY營收成長將會加速，優化的產品組合將有助於化解貨幣逆風，維持「優於大盤表現」，目標價152元。

(時報資訊)