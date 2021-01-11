路透社報導，消息人士透露特斯拉正在中國物色設計總監，這是在上海或北京開設「全方位」工作室，並為中國消費者品味量身打造電動車計畫的一部分。消息人士與產業專家並表示，這款「中國風」的電動車，可能與馬斯克曾提到的25,000美元電動車計畫相吻合。

消息人士表示，在過去4個月間，這家美國電動車製造商的人力資源經理們與數家「獵頭」公司一直在物色人才。他們正在尋找具有20年以上經驗、同時熟悉中國品味，並能彌合中美兩國代溝的「雙文化」人選。

消息人士表示，特斯拉全球首席設計師Franz von Holzhausen已經面試一些候選人，但目前尚不清楚該公司與招聘人員已經接觸多少潛在人選。

特斯拉與von Holzhausen未回覆路透社的置評請求。

根據顧問公司LMC Automotive出具的數據，中國是全球最大的汽車市場，也是全球最大的全電動車市場，其今年銷量料將達到約150萬輛。中國也是特斯拉的第二大市場，僅次於美國。去年中國消費者購買約14.5萬輛特斯拉電動車，約佔該公司全球總銷量的三分之一。

特斯拉尚未完全擬定該設計工作室的計畫。消息人士認為特斯拉可能要等到在美國新任總統領導下，美中緊張局勢變得較為明朗化之後，才會對這項計畫與所有相關細節做出最終決定。

消息人士表示物色人才，且主要聚焦於中國內部，與特斯拉老闆馬斯克去年初的發言吻合，當時他在上海表示：「我認為有件事將非常酷，就是去建立一個中國設計與工程中心，真正在中國設計一款供全球消費的原創車款，我認為這件事將非常令人興奮。」

兩名消息人士表示，一種可能的「中國特有」車款將是低價衝量款，例如馬斯克在去年9月「電池日」活動中提到的一款售價僅25,000美元的電動車，他並表示特斯拉可能在約3年後推出。馬斯克並表示，特斯拉有信心推出一款非常引人注目、且同時擁有全自動駕駛功能的25,000美元電動車。

兩位消息人士與和產業專家表示，以這個價格來看，這可能是一輛小型電動車，可能比特斯拉Model 3體型要小，價格將與某些主流的汽油燃料車相當。

小型車在美國並非熱賣產品，福特F-150皮卡、多功能休旅車與中型轎車等體型較高的車款，在美國較受歡迎。

小型車只占美國整體汽車市場約10%，但相較之下，根據LMC提供的數據，小型車占中國銷量的25%，相當於每年賣出約500萬～600萬輛。消息人士與產業專家表示，這就是為什麼馬斯克提到的25,000美元電動車計畫比較適合中國市場的原因。

上海顧問公司Automotive Foresight負責人Yale Zhang表示，小型的特斯拉汽車將在中國，以及亞洲其他地方與歐洲賣得不錯。而這有可能對豐田Corolla與福斯Golf等車款的銷售造成重大打擊。

(時報資訊)