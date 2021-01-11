行政院11日表示，任何進口豬肉都要經過三道關卡查驗合格後，才會讓業者領走、進到市面；到關總量不等於實際在市面流動數量，所有合格放行進口的數字，都會攤在陽光下。

媒體報導有民眾查詢「邊境查驗自動化管理系統」食品輸入情形，發現1月4日已有5批美國豬肉進口資料，總量超過108噸；但截至1月7日，「豬肉儀表板」上的美豬進口量仍掛零，兩系統明顯不同調。

行政院指出，要進入台灣市面的進口豬，都必須經過入關申報、查驗及檢疫合格、業者申領等幾道程序。因此，到關總量，不等於已經實際在台灣市場上流動的數量。

行政院說，政府信守承諾，任何進口到國內販售的生鮮豬肉，都會經過三道關卡查驗合格，包括財政部海關、農委會防檢局檢疫查驗及衛福部食藥署肉品衛生查驗後，才會讓業者領走進入到市面，並列入進口豬儀表板，這也是到關數字和「豬肉儀表板」上數字不同的原因。

行政院說，相關程序衛福部食藥署已經有說明，所有合格放行進口數字，都會攤在陽光下，並在每個上班日的上午11時公布在網路上。

(工商 )