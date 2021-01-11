日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）公告2020年12月合併營收12.4億元、月增129％、年增33.06％，業績大幅成長主要受於於故鄉納稅業務進入旺季，及「Furusato 360」的跨平台效益持續發酵。

紅馬-KY2020年全年合併營收為62.6億元、年增3.35％，其中故鄉納稅業務營收較2019年大幅增加60.3％，彌補旅行用伴手禮銷售業績受疫情影響減少6成的影響。

紅馬表示，故鄉納稅「Furusato 360」平台與各大入口網站的聯盟行銷是公司2020年營運發展的一大重心，目前該平台已與超過16個中大型入口網站，及230個以上的地方自治體合作共同推廣故鄉納稅業務，2020年簽約自治體回禮的入口網站刊登數較2019年大幅成長48％。

紅馬表示，2020年受全球疫情肆虐，日本政府多次宣布全國進入緊急狀態，日本國內及國外旅遊停擺，致旅行相關伴手禮業務明顯減少，公司積極發展其他利基型伴手禮業務，包括參與日本政府主導的「次世代住宅POINT」電商平台，推動伴手禮網路商城、企業送禮、年菜預購及年節禮品等業務，降低旅行用伴手禮受疫情之影響。

紅馬近期聚焦故鄉納稅業務發展，持續尋求與其他入口網站的合作機會，提供地方自治體一站式的故鄉納稅服務，提升公司故鄉納稅業務在地方自治體的滲透率；伴手禮業務方面則積極發展伴手禮電商業務及企業年節禮品市場；公司並將持續拓展新事業體發展機會，靜待疫情趨緩，公司整體營運可望重回成長軌道。

紅馬同日並公告近日日本國稅局指出依據日本法人稅法，重要子公司於2019年認列備抵呆帳所依據的法條並不適用，因此包含加徵滯納金需補繳約3.7億日幣的所得稅費用。公司預計於收到日本國稅局函文後，依核定金額認列所得稅費用於集團2020年合併財表中，詳情可至公開資訊觀測站查詢。

(工商 )