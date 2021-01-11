最猛獲利王！富邦金公布2020年全年稅前淨利1,039.09億元、稅後淨利908.57億元，較2019年同期大幅成長55％，每股稅後盈餘(EPS)為8.59元。由於受惠主要子公司成長動能強勁，富邦金控2020年12月單月稅後淨利、累計2020年全年稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘皆創下歷史新高，全年稅前淨利首度突破千億元大關，全年稅後淨利首度突破900億元。

值得一提的是，子公司包括富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦華一銀行累計2020全年稅後淨利均創下歷史新高；其中富邦人壽、富邦產險2020年12月單月獲利亦創歷史新高。

富邦人壽2020年12月稅後淨利為82.27億元，累計2020年全年稅後淨利610.42億元，較2019年同期大幅成長130％，主要受惠承保利潤提升和投資績效亮眼。累計2020年初年度保費收入（First Year Premium）達1,214億元，總保費收入（Total Premium）為5,463億元。

台北富邦銀行2020年12月稅後淨利5.29億元，淨利息收益維持穩定。累計2020年全年稅後淨利187.84億元。北富銀2020年12月底逾放比率為0.16％，備抵呆帳覆蓋率為777％。在大陸的富邦華一銀行，累計2020年全年稅後淨利達新台幣18.89億元，較2019年成長32％，主要受惠於淨利息收入成長帶動。

富邦產險2020年12月稅後淨利8.7億元，較2019年同期大幅成長184％，主要受惠優異的投資績效。累計2020年全年稅後淨利57.01億元，較2019年同期成長30％，承保業務及投資績效維持良好，2020年簽單保費收入較2019年同期成長8％，市佔率持續蟬聯產險市場龍頭地位。

富邦證券2020年12月稅後淨利4.6億元，較2019年同期強勁成長365％(註)。累計2020年全年稅後淨利為42.21億元，較2019年同期成長64％(註)。富邦證券獲利成長主要受惠於經紀、承銷等業務提升及市場成交量回升。

(中時 )