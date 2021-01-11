新光三越去年營收超越800億元且微幅成長，去年12月至今業績跟股市一樣強強滾，達成率超標，挾著不受疫情影響的氣勢，「金牛卡利HIGH」春節檔期間獨厚會員，26日至31日推出史上最強天天送1台價值超過178萬元的賓士最新GLA，6天總值超過千萬元。

新光三越本月14日至2月21日「金牛卡利HIGH」聯手11家指定銀行，單卡累滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿20萬元回饋6％電子贈品禮券。（新光三越提供）

21日至31日會員扣點數1點可抽獎，可自選哪天抽獎，在新光三越APP即時了解中獎機率，較過往跨年慶扣20點全台抽1台車，堪稱是歷年抽獎門檻最低、名車數量最多、價值史上最高。1月14日起下載APP並綁定貴賓卡或登錄成為APP會員可得10點，1次獲10次抽獎機會。

新光三越26日至31日天天送出1台價值超過178萬元的賓士最新GLA，會員扣1點就可抽獎。（新光三越提供）

本月14日至2月21日「金牛卡利HIGH」聯手11家指定銀行，單卡累滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿20萬元回饋6％電子贈品禮券；skm pay擴大回饋規模，綁定指定銀行信用卡從去年8家增為今年11家，消費任一單筆達3000元加碼1%、最高享7%回饋；首4日也擴大禮券加碼回饋，新光三越聯名卡刷8000送300、8家指定銀行刷8000送200。

伊林娛樂何欣芫（左）穿HPW TIME裙裝，拿LANCOME「Chiara Ferragni眨眼藍潮系列」眼影頰彩盤2980元、絕對完美迷霧脣膏每支1200元，購買系列彩妝任2件送「眨眼3件組」；蘇家歡（右）穿XING裙裝，拎Marc Jacobs The J-Link包款2萬900元。（粘耿豪攝）

新光三越BRUNO多功能電烤盤，新色推出，4490元。（新光三越提供）

期間，採買「除舊布新」的家用家電、居家小物；「犒賞自己」的精品、珠寶、3C；「潮進2021」新態度的全身行頭、美妝等皆可享優惠。14日起新光三越APP還新增「點數專區」網羅逾300項人氣商品與美食可享指定好康。販促部協理孫紹堃表示，去年檔期46天後段遇上疫情，今年預估39天活動業績可回彈較去年成長1成。

新光三越ESTEE LAUDER 2021新年花開富貴限量版－特潤超導全方位修護露，新品上架，50ml、3950元。（新光三越提供）

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