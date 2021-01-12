北市一所實驗國小6年級男童因時常遺失物品、與同學爭吵，遭學務組長、代課老師處罰「波比跳」，每節下課分次完成，最嚴重一次共150下，導致學生因情緒不穩就醫、肌腱發炎，男童母認為學校侵害人格發展權請求國賠，士林地院判決學校須賠償16萬5000元精神慰撫金，全案仍可上訴。

遭處罰的男童2018年2月入學，因多次遺失隨身物品，校方輔導主任，以督促學生自我警惕、培養愛惜物品的觀念為由，改以運動暖身的「波比跳」取代其他處罰，每次20下不等。男童又與其他同學搶鉛筆盒打鬧，被其他男童拉扯，導致他腹股溝、下體挫傷。

校方代課老師到場處理，要求學生自己選擇處罰方式，並詢問受傷女童，鬧事的男童要多少下，女童邊哭邊說「200下」，後來處罰波比跳150下，男童母更指控，代課老師要求學童重演一遍當時過程，造成孩子擔心同學評論壓力，侵害人格發展權，控告學校違反教育基本法，侵害學童健康權、人格發展權、隱私權，請求校方賠償學童69萬多元、學童母27萬元。

判決指出，校方要求學生進行波比跳，縱使主觀上是基於輔導與管教學生的目的，仍不可以責令學生採取特定動作，導致身體受到痛苦，像是波比跳，就有體罰動作的半蹲、撐地的類似動作，客觀上仍屬違法處罰的類型。

法官認為，校方應就所屬公務員的過失行為負賠償責任，學務組長處罰波比跳至少20下部分，應賠償學童精神慰撫金新台幣3萬元，代課老師處罰波比跳150下部分賠償7萬5000元，公開描述紛爭過程部分賠償6萬元，共16萬5000元。學童主張因此受傷就醫、自學的費用，法官駁回請求，全案仍可上訴。

(中時 )