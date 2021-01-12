現場聚集不少圍觀民眾。（呂妍庭攝）

目前火勢已獲得控制，初步了解無人傷亡。（呂妍庭攝）

目前火勢已獲得控制，初步了解無人傷亡。（呂妍庭翻攝）

嘉義市一家KTV時尚會館下午一點左右傳出失火，火勢延燒到隔壁的汽車保養廠二樓，所幸店內施工工人及時發現報案，立即呼叫隔壁保養廠人員快疏散，目前火勢已獲得控制，初步了解無人傷亡。

這間位於興達路的KTV時尚會館，火災發生時，ㄧ名正在廚房施工的王姓工人發現2樓冒煙，原想自己滅火，結果濃煙太大，馬上跑出來通報119 ，消防隊抵達前，濃厚黑煙已直衝天際，雖20分鐘後火勢獲得控制，嘉義市消防局仍出動兩輛雲梯車從高空監看火場狀況。

現場也聚集大批圍觀民眾和會館員工，疑似有會館的客人也前來了解火災狀況，還有人嘉義市一家KTV時尚會館下午一點左右傳出失火，火勢延燒到隔壁的汽車保養廠，所幸店內施工工人及時發現報案，立即呼叫隔壁保養廠人員快疏散，目前火勢已獲得控制，初步了解無人傷亡。

這間位於興達路的KTV時尚會館，火災發生時，ㄧ名正在廚房施工的王姓工人發現2樓冒煙，原想自己滅火，結果濃煙太大，馬上跑出來通報119 ，消防隊抵達前，濃厚黑煙已直衝天際，雖20分鐘後火勢獲得控制，嘉義市消防局仍出動兩輛雲梯車從高空監看火場狀況。

現場也聚集大批圍觀民眾，疑似有會館的客人和員工也前來了解火災狀況，還有人擔心自己寄放的酒會報銷，在現場七嘴八舌討論著。

(中時 )