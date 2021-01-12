台南長榮女中日前舉辦一場大型新娘祕書大賽，由該校學生親自操刀，讓女老師重披婚紗。（李宜杰攝）

學生細心地為老師上妝，從中獲益良多。（李宜杰攝）

學生細心地為老師上妝，從中獲益良多。（李宜杰攝）

老師們經學生改造後，各個貌美如花、帥氣逼人。（李宜杰攝）

台南長榮女中日前舉辦一場大型新娘祕書大賽，參賽者不是別人，正是該校時尚造型科學生，而新娘子則由學校女老師擔任，而男老師則在另一場美容科學生的剪燙髮大賽中，擔任模特兒，彷彿一場別開生面的競技實境秀，校園熱鬧非凡。

長女美容科、時尚造型科一向為該校的2大招牌科系，美髮、美膚、彩妝、整體造型等扎實訓練，讓畢業生在業界屢有不俗表現，2科也分別設有「幸福魔髮師」、「新娘祕書」特色課程。校長蔡玉敏表示，長女以技職為教學核心，著重的是學生畢業後能否具備就業能力。

科主任邱心怡則指出，平時美髮課程，學生多以假人頭練習，彩妝課則是同學間互化，每年雖有畢展驗收學習成果，但講究誇張技法及酷炫造型，難以印證學生是否能滿足一般客人需求，因此舉辦這場分組競賽，美容科學生比剪燙、時尚造型科比新娘造型，模特兒則須找教職人員。由於新祕組只能找女教師，還要能穿得下學校準備的禮服，於是搶人、搶禮服大戰，也率先在校園內點燃戰火。

新祕組共有20位教師參與，年紀從20幾到50幾都有，多數已婚。邱主任說，剛在練習時，她所擔心的問題真的發生了，習慣誇飾的學生，又面對皮膚較乾燥的「大齡」新娘，幾乎把師長給醜化、妖魔化了，且動作遲緩，讓她很憂心學生會在舞台上漏氣。

沒想到正式比賽一登場，在數百名學弟妹觀摩下，大家展現大將之風，俐落精準地完成整體造型，每位老師貌美如花，令她讚嘆孩子的可塑性與潛力。而現場新祕組、剪燙組的男女模特兒一字排開，場面像是辦集團結婚般盛大，二度披上婚紗的資深教師更笑說，感覺自己不是新娘子，反倒像是新人的媽，在為子女辦喜事。

這次新祕組比賽，評分講求技術、美感及用心程度，拿下冠軍的組別，憑藉彩繪技巧、手工頭飾呈現文藝復興風勝出。曾拿下鳳凰盃創意彩妝第三名的男同學朱偉倫則說，新娘妝要展現創意、又要讓保守的老師接受，其實有點難度，雙方不斷溝通才取得平衡點。

負責髮型的林翊媗、呂佩穎則認為，日常訓練時可以粗暴地對待假人頭，但面對老師自然得小心翼翼，且真人髮絲細軟，較難塑形。而為老師穿隱形內衣的陳儀真，則感受到新祕工作的專業與繁瑣，四位同學更異口同聲說，這次比賽最開心的不是得獎瞬間，而是過程中團隊合作的感動以及從中獲得的寶貴經驗。

(中時 )