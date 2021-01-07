平安時代的貴族們優雅又風流──其實都是現代人的幻想跟刻板印象！

平安時代的貴族們也會在天皇御前大打出手！

為了阻饒他人而丟出詛咒人偶、在路上潑糞！

上班第一天就受到職場霸凌！

你是否也覺得這些場景似曾相似，一點也不陌生呢？

平安時代的後宮守則、生活守則、禮儀守則、娛樂等等，

最詳盡最真實的內容，全都一次收錄在書中。

看完本書，貴族們生動鮮明的模樣都彷彿活躍在腦中！

【精彩書摘】

後宮位在天皇居住的宮殿後方，后妃、皇太后與女官等形形色色的女性都生活在其中。雖然並未禁止男子出入，但是基本上仍是女人的天下。這裡將以後宮特有的愛恨情仇戲碼與守則為主，介紹女性貴族們的真實生態！

符合的人

上級貴族

中級貴族

下級貴族

符合時代

平安前期

平安中期

平安後期

結婚之後才知道的驚人素顏！

女性接受男性的求婚後，男性會來到女性的住處，是平安時代的規矩。這天既是兩人第一次約會，同時也是結婚的初夜。

當然，不可能一下子就順利走到這個地步，在這之前仍必須克服許多門檻，為此書信就成了一大關鍵工具。當時的情書必須附上和歌，撰寫和歌的技巧攸關送信者的名聲。雖然愈會寫和歌就愈受異性歡迎，但是並非人人都能到達這個程度，因此如前所述，由雙親代筆也是相當常見的情況。

當魚雁往返到達一定程度時，兩人的愛情會益發高漲，最終女方接受求婚後，男方才會踏進女方的家門。這時男方會選擇黃道吉日的夜晚，帶著侍從前往女方家。這裡最重要的一點，是到這個階段雙方都還沒看過對方的長相。

平安時代的夜晚很暗，僅能以燭火微微照亮暗處，明亮度與現代截然不同。所以剛結為夫妻的兩人，會在看不清對方面貌的情況下度過初夜。古代日本以「夜這い（Yobai）」這個詞代表求婚，據說語源是日文動詞「呼喚」的再活用型「呼ばう（Yobau）」，意指男性為了求婚而偷偷進入女性家中，並呼喚女性名字這件事。但是當時在結婚之後，仍會維持丈夫前往妻子家的形式（參照P16）。

在《源氏物語》中，光源氏前往名為末摘花的貴族千金家時，考慮到對方會害羞，在沒看到長相的情況下摸黑行房。想必光源氏在這過程中對於對方的長相充滿了妄想吧。後來看見末摘花的真面目時，才會因她醜陋的面貌而在心裡嚇了一跳。

招婿婚 丈夫前往妻子住處，並定居妻家的婚姻型態招婿婚

又稱為「妻問婚」，是當時理所當然的婚姻型態。雖然是所謂的招贅，卻與一夫多妻制的貴族社會並存。

後宮的守則 初夜第三天早上才能看見結婚對象的臉。(圖／台灣東販提供)

趁夜造訪

新郎會挑選黃道吉日之夜，首次造訪成為新娘的女性家中。到達時間約為深夜11點左右，並會待到隔天早晨5點左右。新郎通常會穿著與進宮時相同的禮服，乘著馬或牛車並帶著侍從前往。之後直達新娘家的主屋。

一起共度春宵

由女方家帶到主屋的新郎會隔著几帳和新娘首次見面，之後雙方總算締結了契約。連續訪妻三夜後就正式結為夫妻。

寄送後朝之文

共度初夜之後，大清早回家的新郎必須立即寄出書信給新娘。這封「後朝之文」寄出的速度愈快，代表對新娘的愛意愈深。

(本文摘自《日本平安貴族 嫉妒與愛寵的祕辛》/台灣東販)

【作者簡介】

繁田信一

1968年出生於東京都。修畢日本東北大學研究所文學研究系博士後期課程後休學，並修畢神奈川大學研究所歷史民俗資料學研究系博士後期課程。目前擔任神奈川大學日本常民文化研究所特別研究員、東海大學文學系外聘講師。主修歷史民俗資料學。出版了許多書籍，活靈活現地描述了王朝時代的天皇、貴族與庶民生活，包括《陰陽師と貴族社会》、《呪いの都 平安京》（均為吉川弘文館）、《天皇たちの孤独》（KADOKAWA）、《かぐや姫の結婚》（PHP研究所）等。