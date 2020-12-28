█關於年記系列

由報時光與尖端出版聯合企畫，

每個年份挑選30組具有時代感以及代表性的老照片，

邀請當年出生的作者撰文而成的攝影文集，

並收錄具有代表性的老報廣告以及新生事物，

讓那些令人留戀令人懷念的美好時光，

躍然紙上。

█設計概念與裝禎

每一張老照片歷經了數十年時間，能再次展現實屬不易。

這些照片或許是底片翻攝或相紙掃描，

帶有略為泛黃的色彩、斑點或刮痕等歲月痕跡，

卻都真實地記錄了當下那一刻的時空。

以大面積留白並搭配簡潔的設計感，

力求完整展現每張照片的狀態。

內頁採用韓國進口厚磅美術紙，

印刷後每張內頁皆以水光加工保護紙張與畫面。

內書封以厚灰紙版帶出濃厚的復古感，

書衣的設計，圖騰從日常中取材，

並以雙色的撞色視覺感

展現時間與空間各自獨立又互相融合的概念。

【精彩書摘】

1968年12月8日開幕的今日股份有限公司是臺北市西門町裡的第一家大型百貨，而一個街區外（約距125公尺）的來來百貨則晚了10年才登場，因此今日公司可說是70年代西門町一枝獨秀的購物天堂，今日樓頂設有一座空中遊樂場，裡頭有雲霄飛車、音樂木馬、旋轉飛機，和海盜船，而讓我印象最深刻的，就是位於東北隅的海盜船，當它往北搖晃時，竟會停留在峨眉街的上空，真是刺激又可怕！

在今日公司開幕一週後，1968年12月15日，位於同一棟大樓裡3至9樓的「今日世界育樂中心」也全面開放營運；上海商人徐偉峰於1968年在西門町創立的今日世界育樂中心，可說是一棟「商娛一體化」的百貨大樓。

今日世界育樂中心在頂樓引進機械式雲霄飛車、海盜船、音樂木馬、旋轉飛機。三樓到八樓設有麒麟廳、鳳凰廳、松鶴廳、金馬廳、孔雀廳、銀獅廳與珊瑚廳七個演藝廳，提供國劇（京戲）、歌仔戲、布袋戲、大陸各地方戲、話劇、特技與歌舞定時定點演出。

進入今日世界育樂中心需先購買門票，然後再分別購票觀賞節目，觀眾席前、中段為雅座型，備有茶座可以喝茶、飲食。讓各種身份、背景、年齡的觀眾可以各憑所好、各取所需。當時，今日世界育樂中心是全台唯一一處以百貨公司結合綜藝娛樂的商場。

1972年12月，教育部文化局為獎勵今日世界育樂中心對復興文化的貢獻，由局長王洪鈞頒發獎狀給今日世界育樂中心的董事長徐偉峰，以表彰他對中華文化的貢獻，可惜他已於1971年因積勞成疾中風而過世，於是由其夫人代為領獎。

今日公司在80年代發生過兩次大火。1981年3月11日，5至8樓全被焚毀，造成7死16傷。1989年8月3日，2樓以上完全燒燬，造成2名消防人員及2名公司員工死亡外，還有30人受傷，損失達數億元。

值得一提的是，今日公司在1984年啟用了臺灣地區第一套超級市場雷射掃瞄收銀系統，該系統讓店員在收銀時不需敲打鍵盤，只要讓貨品上的條碼標籤經過雷射掃瞄，就可以直接轉換成商品編號與價格等數字，不僅能避免打鍵收銀時可能發生的人為錯誤，亦大大提高了結帳效率。

1997年，業績持續下滑的今日公司決定結束營業，最終在1997年8月31日熄燈，走入歷史。而接手的誠品書店則計畫在西門町打造一個以書店為核心的百貨商場；於是，以「閱讀流行文化」為定位的誠品西門店在1997年12月6日正式開幕。

(本文摘自《那年我與國父紀念館一起出生》/尖端出版)

【作者簡介】

張哲生

一九七二年生，臺北艋舺人。長期研究臺灣近代史，對記錄臺灣人文不遺餘力，並於網路從事懷舊分享長達二十餘年，其臉書專頁粉絲超過二十萬，被譽為懷舊達人。著有《 飛呀！科學小飛俠 》與《 哲生的童年回憶 》，現為哲生原力數位創意總監。