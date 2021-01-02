萊豬進口，新政策上路第一天，彰化縣衛生局一早即展開大賣場、超市、餐飲業及攤商等販賣豬肉原產地標示業者稽查，稽查結果81家業者均已依規定標示豬原產地，衛生局將持續擴大稽查，以捍衛縣民權益。

因應今年1月1日起含萊克多巴胺豬肉進口，中央公告規範自今日起，市售所有販賣含豬肉及豬可食部位原料的食品，均需如實標示「豬肉原產地」，以屠宰地認定，受規範對象包括大賣場、超市、傳統市場、餐廳、便當店、小吃店、麵店、攤商、麵包店等，以保障消費者「知」的權利及「選擇」的自由。

萊豬進口，新政策上路第一天，彰化縣衛生局一早即展開大賣場、超市、餐飲業及攤商等販賣豬肉原產地標示業者稽查，稽查結果81家業者均已依規定標示豬原產地。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

萊豬進口，新政策上路第一天，彰化縣衛生局一早即展開大賣場、超市、餐飲業及攤商等販賣豬肉原產地標示業者稽查，稽查結果81家業者均已依規定標示豬原產地。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局表示，因應進口豬肉新政策，彰化縣已提出強化肉品安全管理8大防線，於食品供應鏈建置完善防護措施，動員稽查員及食品志工，完成豬肉進口商源頭管理查核100％、連同今日之稽查，執行豬肉原料來源稽查及標示掃街輔導已達9307家次、志工輔導5363家次。

彰化縣衛生局，總稽查輔導累計家數已破萬，並持續稽查輔導及擴大查驗，建置資訊透明專區揭露抽驗違規資訊，且推動「無萊豬自主管理標章」。呼籲食品業者應確實掌握所使用含豬原料食品之來源，並保存肉品來源佐證資料備查，如查獲未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法，分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰。

(中時 )