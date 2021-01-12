英國外長拉布(Dominic Raab)可能會解決外界關切，關於新疆強制勞工問題，對於任何購買相關勞工產品的企業將提出更多要求。

英國外交部本周將提出的提案還包括，企業如果在供應鏈無法提出盡責調查和符合規定，將遭罰款。但一個全面禁止新疆省棉的提案，被視為是不可行。

外長和貿易部可能在周三宣布這些措施。保守黨人權委員會正要求政府對中國提出更多要求。

英外交部不認為這些對供應鏈的要求是代表中英關係的新立場，英方也將針對參與香港鎮壓的中國官員提出制裁提案。

中國駐英大使劉曉明上周曾表示，中英關係要看英國將中國視為是夥伴或競爭者，尊重中國的核心利益與主要關切點，不干涉雙方內部事務。

新疆供應全球近四分之一的棉。中國否認強制勞動的指控，稱其為「職業訓練學校」，工廠是自願性、貧窮脫離計畫的一部分。

英國國會正在調查強制勞工問題。隨著公眾意識提高，許多企業正擔心自己無意中間接地使用到中國西部地區的棉，爭著要供應鏈提出承諾。

(時報資訊)