在美國公債殖利率大漲帶動下，以及投資人看好美國擴大財政激勵將提振經濟成長前景，美元指數守住上周從近3年低點反彈後的上漲動能。

投資人預期拜登政府上任後將擴大財政支出，以及在財政部將發行較長期公債之前，周一美國10年期指標公債殖利率站上10個月新高。兩年期與10年期債息利差達99個基點，創下2017年7月以來新高。

周一隔夜市場，美元指數上揚0.2%，報90.494美元，為連續第4個交易日上漲，盤中最高升至90.73，創下去年12月21日來新高。

該指數上周一度跌至89.21點，創下2018年3月以來新低。

周二亞洲交易時段，美元指數持穩於90.578。

目前美元兌日圓升值0.1%，報104.305日圓，周一一度升至104.40日圓，創下一個月新高。

歐元持穩於1.21425美元，周一最低跌至1.21320美元，創下12月21日來新低。

比特幣周一一度崩跌20%，目前已收復部分失地，根據Coindesk報價，比特幣目前上漲逾8%，報35,775.58美元。

(時報資訊)