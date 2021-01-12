無論是朋友還是情人的關係，有些人在一起就是會相剋，不僅性格不適合，就連財運也可能受到影響，而有些人在一起不只意氣相投，相處也非常和諧，融洽的工作合作關係，也助於雙方的事業發展，《靈匣》近日就分享5個在一起財運越旺的組合。

1.生肖牛女/生肖蛇男

屬牛的女性勤勞苦幹，做事任勞任怨，並抱著必勝的決心，而屬蛇的男性也具備類似特徵，不僅非常聰明，也屬於肯吃苦的類型，假若兩人在一起，不僅個性適合，做事風格也差不多，因此默契度很高。儘管屬牛女在感情上不浪漫，但事業上卻能夠給予丈夫支持，也會將家裡打理好，兩人在一起會達到感情、事業共贏。

2.生肖虎男/生肖豬女

屬虎的男性意志力堅定，善於謀劃和指揮，但行動力相對較差，因此許多想做的事，都停留在計畫與想像中，有時做事甚至只有3分鐘熱度，假若沒有人監督他們，很多事情都難以完成。而屬豬的女性心思細膩，對於丈夫的事業，也願意提供幫助，假若另一半在工作上不積極，或是遇到瓶頸，她們會想辦法一起解決，再加上她們的財運不錯，因此總是丈夫的得力助手。

3.生肖兔男/生肖狗女

屬兔的男性溫柔體貼，擅長觀察與分析，由行事作風較於保守，導致他們錯過好機遇，假若另外一半屬於大膽又愛出謀劃策，這會使兩人事業飛速成長，因此他們就很適合執行力強的屬狗女性，不過勇於挑戰的她們卻缺乏交際手腕，因此與屬兔男形成互補的關係，兩人在一起做事合作無間，財富來得也比較快。

4.生肖龍男/生肖雞女

生肖龍和生肖雞光是從五行地支來看，就屬貴人組合，雙方會互相吸引、幫忙。屬龍的男性意志力堅定、有上進心，但個性比較直接，不太會與人相處，一不小心就會得罪人，反而讓人覺得他們態度高傲，相較之下，屬雞的女性不僅聰明，而且擅長社交、情商又高，兩人在一起相互聯手，肯定能將事業做得相當出色，財富也會跟著增加。

5.生肖馬女/生肖羊男

生肖馬和生肖羊本來就是彼此的貴人，而屬馬的女性屬行動派，但性格較為衝動，做事時常不經大腦，反觀屬羊的男性心思細膩，善於謀劃，絕不會盲目行動，做事非常謹慎，因此與屬馬的女性在一起，雙方有約束、勸導對方的作用，屬馬女會推著屬羊男前進，而屬羊男則是會幫屬馬女停下腳步計畫再行事，他們結合不僅利於事業發展，感情上也是和諧又融洽的組合。

(中時新聞網)