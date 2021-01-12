去年學測數學科滿分人數過多，國文則是頂標和前標一樣，這兩科均難以區別出頂尖考生的程度。全國高級中倒學校教育產業工會今天舉行「110學測考前十天大猜題」記者會指出，今年學測國文及數學兩科的鑑別度一定會提升，但不會艱難、刁鑽。

全中教表示，明年學測題型將改為新型態學測卷卡合一素養試題，且考試範圍也與今年110學測不一樣。面對最後一屆110學測考試的考生，勢必壓力很大。

在考前最後衝刺的10天，考生該如何掌握最後準備方向？全中教表示，最近重大時事議題：如新冠肺炎相關議題、美國大選議題、「萊豬」進口議題..等，均可能入題，考生考前可以在這些題目上做一些準備。

去年學測數學科太簡單，造成1.4萬人滿分，當時大考中心主任還下台。北一女數學老師吳銘祥表示，今年數學科的鑑別度一定會提升，但不會太難，而是朝素養導向，考生需要有更深層思考才能應付。

吳銘祥表示，數學科第一冊，指對數搭配科普知識的問題，像是地震規模、單複利的問題，首重在於長文字閱讀後的理解；第二冊排列組合、機率，將貼近生活情境，不須過度慌張，要先理解題目的要求，試著依照條件進行分析，透過舉例，或許對於解題更有幫助。

數學科第三冊三角函數著重在幾何圖形觀察，尤其在角度以及圓的搭配中，可聯想出其中相關，同時也經常配合生活環境中測量的情境，常考環境測量與環境規畫；第三、四冊重點還有平面向量及空間向量，不論在平面上或是空間中，都很重視向量合成及幾何關係的內積運算，除此之外，配合直線及平面方程式的觀察也是其重點。

至於國文科，去年頂標、前標都是13級分，無法區分出頂尖考生的程度。板橋高中國文科教師官廷森表示，今年題型不會有太大變動，但鑑別度一定會提升，但應該不難作答。

官廷森指出，近年國文科選擇題試卷儼然是「萬言書」，108年、109年學測試卷總字數均超過1萬2000字，不少閱讀引文長達上1000字。由於「素養導向」及「跨域統整」當道，故試題素材無所不包，舉凡科學、經濟、天文、藝術等跨領域素材均可入題，連帶以往國文考題少見的表格、圖形、文案等非連續文本，近年也蔚為風潮。

國語文寫作能力測驗分「知性」與「情意」兩題，占國文總成績50％，因此比選擇題更為關鍵。官廷森說，知性題多要求考生提出見解及評論，情意題著重個人經驗的描繪、內心情感的表達與體悟想像的發揮，考生應有細心閱讀素材，不要寫錯方向。

(中時 )