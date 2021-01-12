受到市場對8吋晶圓需求強勁，台灣晶圓代工二哥聯電先前公告去年12月合併營收，達152.88 億元，月增 3.82%、年增 14.35%，創歷史次高，去年第四季、全年營收年增率都創新高紀錄，但近日卻傳出跳電情況，引發外界關注。對此，專家表示，聯電這波受到影響的產品主要落在IC設計以及車用晶片等廠商。

聯電身為台灣晶圓帶供二線廠，在2018年全球晶圓代工龍頭台積電跨入7奈米製程領域後，聯電宣布放棄12奈米以下先進製程研發的決定，暫緩跟進10、7奈米製程，轉專注在特殊製程研發，並站穩12奈米以上製程。在大陸經濟於2020年新冠疫情後強勁復甦所帶動的晶片需求下，聯電股價迎來18年來最強一波漲勢，股價也從往年的16元區間，在去年7月起股價大升，以及中芯國際禁令的轉單效應，一度漲超過50元，創近年新高紀錄。

但也隨著股價高漲，一度回檔至45元以下，更在本周一開盤後一度受到跳電利空因素下跌，盤中買盤大量湧進一度漲至51.90元近期新高，終場收在50元，惟周二外資在台股大賣包括聯電、長榮與陽明等熱門股獲利了結之下，聯電周二收在48.45元、下跌超過3%。

至於聯電9日力行廠區的跳電事件，主要影響8A、8C/D廠，8吋晶圓月產能14萬片，為台灣主要的8吋晶圓產能生產線，多家IC設計都是力行廠區的客戶，聯電通知客戶，生產線主要有為數約百片晶圓受到影響，將會生產補還產品，影響甚微。

據財經專家阮慕驊在財經節目《理財達人秀》指出，半導體上游生產線非常緊繃，聯電1年產能約有6、700萬片，這次跳電有可能影響廠商擔憂出貨時間，包括聯詠、瑞昱等IC設計大廠，可能因跳電事件引起提前拉貨效應。

分析還提到，聯電產能緊繃加上意外事件，將帶動3大題材包括矽晶圓、氮化鎵及砷化鎵等半導體材料上漲話題，反而讓聯電增添新一波漲勢動能。

(中時新聞網)