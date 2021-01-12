新年伊始，富士達保經已成立兩處新服務據點，全力支援業務人才開創事業。12日由職場負責人業務副總經理詹昱宸領軍二百多位優秀業務同仁組成富士達保經「台中十二區部」，力拼成為台中地區最大組織規模據點，將為中部民眾提供更優質、專業的保險規劃選擇。

此外，富士達保經的成長也深受合作產壽險公司肯定與祝賀，包含新光人壽、富邦人壽、台灣人壽、中國人壽、全球人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、友邦人壽、元大人壽、安達人壽、華南產險、國泰產險、富邦產險、泰安產險、明台產險、中國信託產險、新光產險等公司代表皆蒞臨開會茶會共襄盛舉。

富士達保經台中十二區部團隊目前共有二百多位優秀業務，且多為七、八年級生，邏輯清晰能提供精準到位的保險規劃。此外，年輕團隊不但有活力更具使命感，有鑑於國人平均壽險及醫療保障普遍不足，且有些同行傾向銷售「高保費低保障」商品，無法有效提高全民的保險保障。台中十二區部團隊決心堅持「保險要回歸本質」理念，將重點放在「保障型壽險及醫療險」商品，希望協助每戶家庭擁有高額保障，在面臨風險時能有足夠依靠。團隊更霸氣宣示今年團隊將挑戰「36億元」業績目標。

台中十二區部職場負責人業務副總經理詹昱宸，六年前獨自轉戰富士達保經，而富士達內部扎實「教育訓練」及高額獎勵的「新秀專案」所培育出的保險新人們，有不少人才選擇加入團隊一同奮鬥，目前二百多人團隊中，超過80％業務人員皆是富士達所培訓的人才。其後更在公司支援下購置百坪辦公室，達成創業夢想。

詹昱宸分享，創業是條艱辛漫長的道路，非常感謝太太的全力支持，以及夥伴們一路相挺，更不忘廖富士達大前輩們的無私提點與指導，讓我能創立台中十二區部這個共好、互助的優秀團隊。

富士達保經董事長廖學茂表示，富士達多年來，已於台北、宜蘭、桃園、台中、台南、高雄等地成立富士達保經企業大學教育訓練中心，不斷深耕人才培植。在高階主管培育上更是不遺餘力，不僅提供強力後勤支援，並全力協助組織發展及職場設立與運作。全台超過30處區部服務據點中，許多職場負責人為求更好的職涯發展、完成創業夢想而從同業轉敘；也有在富士達的培育滋養下，逐步組織自己團隊的內部創業者。我們希望提供多年的業界經驗及豐富公司資源，讓新一代保險人才能更快捷「複製成功」，完成夢想。

農曆春節後，為感謝客戶長期支持，富士達保經預計提供更多元課程服務。2月將連續舉辦多場「VIP講座」，邀請知名財經專家-呂忠達開講，帶來最新投資理財觀念。活動現正熱烈報名中。

(工商 )