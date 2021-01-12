1月12日台股下跌56點，收在15,500點，晶圓龍頭、IC設計持續為盤面指標，然而傳出北部某醫院有疫情疑慮，盤中賣壓湧現，加權指數終場下跌0.60％，其中金融股下跌1.12％，電子微漲0.09％。

投信法人指出，展望後市，美元維持弱勢，通膨預期啟動，充沛資金有利殖利率較高的台灣股市。除了國際資金挹助之外，台灣還有台商回台投資及資金回流，推升台股指數空間。依據MIC資料，2021年是電信端的5G環境，或是用戶端WiFi 6規格升級，2021年將會是網通產業的好年。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示，基金除投資半導體，也側重5G手機零組件、5G通訊基建產業，一般電子基金除布局半導體之外，其它多投資於電機、光電業等。農曆年將至，統計十年台股元月份表現，有七年正報酬，主因年初作夢行情、農曆年前後紅包行情匯聚，尤其今年第一季淡季不淡，更添多頭柴火。

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