2020年新冠疫情大爆發，導致石油等能源產品價格因需求驟減而崩跌，但隨著史上最大減產行動到來，加上預期全球經濟復甦，使得國際油價返回5字頭，此外，由於反聖嬰現象，這波入冬較往年異常寒冷，連帶使取暖用途的天然氣從史上最低價飆至歷史新高，大陸一些工業用戶已經沒有天然氣可用，因政府部門目前優先考慮燃氣供熱。

去年可能創下史上最熱一年，同時這波入冬也異常寒冷，導致大陸電力在維持環保政策與保暖用途需求大增下，大陸多省在去年12月單日用電量突破新高紀錄，也有多個地方政府祭出限電措施，確保供電吃緊狀況不會影響正常運作。

與此同時，大陸與澳洲政府交惡，並對澳洲進口的動力媒與鐵礦石發動進口限制措施，更有部分消息認為，這導致大陸經濟復甦強勁情況下，缺乏鐵礦石與煤炭等原因皆由此造成。不過，根據數據顯示，大陸過去18年發電量成長7倍，用電量也隨之增加，加上澳洲出口比重偏少，讓供應不足的影響相當有限，主要還是需求太大又太急所致。

據《華爾街日報》報導，東北亞地區急凍，以及天然氣運輸船隻的短缺，引發對大宗貨物船隻以及液化天然氣的需求。過去1年，運往大陸、日本與南韓的液化天然氣價格從歷史低點飆升至歷史高點，標普全球普氏(S&P Global Platts)顯示報價也指出，這些地區的價格基準從上周五的每100萬英熱單位21.453美元，至今已上漲42%。

目前液化天然氣的價格是去年春季的10倍，當時面臨沙俄石油戰與新冠肺炎衝擊，某些狀況下，現貨價甚至超越標普全球普氏預估值。倫敦船舶經紀公司Simpson Spence Young的液化天然氣執行董事Toby Dunipace表示，多重因素綜合下，加上東北亞急凍，導致東亞的天然氣儲備嚴重枯竭。

澳洲、挪威和其他地區生產商出現停產，但全球其實不缺乏液化天然氣，如何運送才是問題。墨西哥灣沿岸的出口商加速生產，並將美國過剩的天然氣運送至亞洲，並從中得到龐大利益。貨物追蹤公司Vortexa數據顯示，去年12月亞洲進口創紀錄的340萬噸美國液化天然氣。

巴拿馬運河目前面臨龐大的集裝箱船通關，主要是疫情期間網購消費促進全球消費仍繼續復甦。這些走海岬的貨船，從墨西哥灣到東京航線增加17天，因不願等待漫長的排隊時間。原本在2月要從墨西哥灣出發的幾批貨船遭取消，跟去年因需求不足取消的狀況大相逕庭。

普氏能源資訊(Platts)液化天然氣分析主管Chris Durman預估，2月底會有更多船隻抵達亞洲，因此3月價格將大幅低於2月均價，但只要天氣沒有回暖，天然氣價格有機會持續強勢。諮詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)短期液化天然氣研究總監Robert Sims表示，目前大陸工業用戶需求極度短缺，因為北京當局讓這批液化天然氣先用來燃氣取暖。

(中時新聞網)