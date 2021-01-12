安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）與英國零售商協會（BRC）12日公布數據顯示，在新冠疫情衝擊下，2020年英國零售銷售年跌0.3％，創下1995年有此紀錄以來的歷史新低。其中，同期食物銷售年增5.4％，但非食物銷售大跌5％。

受新冠疫情影響Porsche 2020年業績小幅下降3％
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(工商 )

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