疫情衝擊 去年英國零售銷售年跌0.3％ 21:512021/01/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）與英國零售商協會（BRC）12日公布數據顯示，在新冠疫情衝擊下，2020年英國零售銷售年跌0.3％，創下1995年有此紀錄以來的歷史新低。其中，同期食物銷售年增5.4％，但非食物銷售大跌5％。 受新冠疫情影響Porsche 2020年業績小幅下降3％ 《國際金融》外資怕疫情 2020韓國FDI減11％ (工商 ) #聯合 #英國 #疫情衝擊 #零售銷售 #食物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸通膨重拾漲勢 2020全年增長2.5％ 分析：疫情變化持續影響首季CPI 04:102021/01/12 全球財經 逢疫情國內登山潮熱 去年山域意外高達63件 18:182021/01/12 生活 《百貨股》寶雅前景看俏 外資上調目標價至770元 17:222021/01/12 財經 國營事業租金打八折 延長至6／30 04:102021/01/12 金融．稅務 疫情衝擊 展望會特況扶助金申請人數增5成 15:562021/01/12 生活 疫情推升 AI基金漲翻天 04:102021/01/12 投資理財 北部醫院爆疫情 罷王浩宇參與人毛嘉慶質疑：每逢爭議必疫情 15:102021/01/12 政治 國內醫師染疫 他曝英國院內感染崩潰情況：台灣安全太多 21:012021/01/12 生活 疫情攪局 台金融風險相對穩定 04:102021/01/12 金融．稅務 突破疫情 屏東蘭花封櫃銷美 04:102021/01/12 地方新聞 《國際金融》疫情續飆 歐股跌落10個月高點 09:432021/01/12 財經 財經熱門新聞 2國交惡 買氣急凍 澳房產放大招 陸金主卻鐵了心？ - 財經 陸媒驚人實測 台積7奈米輾爆三星5奈米 - 財經 避開追殺、斷貨 陸半導體自主化展現野心 瞄準美國技術 - 財經 電動車概念飆股來了！ 1大咖超前佈署 散戶快跟上 - 財經 工商社論》泡沫警訊，從特斯拉、比特幣狂漲談起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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