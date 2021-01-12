人人都可當包租公，金管會12日宣布，開放不動產投資信託（REIT）可採基金架構發行，管理模式將更靈活、可接受關係人交易及有不動產優先購買權，還可借款買不動產，增加投報率，投資國外不動產最高上限擬開放到100％，若以日本、新加坡及香港經驗，規模至少有新台幣1~2兆元，讓投資人有新的固定收益商品，亦有助台灣總體經濟發展。

證期局副局長蔡麗玲強調，這次開放的新式REIT，會限制投資素地上限，公募型不得逾基金規模15％、私募不得逾40％，不會是住宅型基金，也不會炒高房價、不是靠買賣不動產獲利，而是投資開發商辦大樓、商場、飯店、高齡化住宅、銀髮照護機構等，收取穩定租金收益，有助提升附近商圈繁榮。

現行REIT是依銀行局主管的不動產證券化條列，採銀行信託架構發行，由銀行擔任受託及管理機構，再委外給不動產建經公司，進行不動產買賣及管理，投資決策及增加規模、借款等都相對困難，多年來不斷被清算下市，目前只剩下七檔，多是壽險公司為創始機構拿出旗下不動產的REIT，現存規模968.8億元。

但全球交易較活絡的REIT，都是採基金模式發行，如日本至少有公募63檔REIT，規模約新台幣2.98兆元，新加坡亦有45檔公募REIT，規模新台幣2.3兆元，香港有11檔公募REIT規模新台幣1.09兆元，即REIT若採基金模式，資金動能極龐大，有助活絡資本市場及不動產市場，更可將資金導入相關開發及建設。

證期局將修正「投資信託及證券投資顧問法」，增加具不動產管理經驗的機構，可擔任不動產投信股東，且占第一次發行股市不低於50％，不動產投資最低資本額2億元，要求設獨董及審計委員，且要有一定比率投資在穩定收入的不動產，並由發起人等提供「收益支持」。

簡單來說，新的REIT會比信託架構靈活，不動產管理及基金發行者角色合一，若要追加募集將可簡化程序，不必像現在要等同新設基金，所有流程重新來過，且基金可借款40％，以槓桿投資拉高投報率，且增加關係人交易，如大股東是建商、壽險公司，要出售同類不動產時，REIT有優先購買權。

金管會表示，法案要預告60天，再送行政院、立法院審議，預計2022年下半年才會有台灣第一檔基金REIT出現。

(工商 )