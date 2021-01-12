印尼今天尋獲失事客機的其中一個黑盒子（飛航資料紀錄器），但尚未找到座艙語音紀錄器（CVR）。判讀飛航資料紀錄器需要2至5天，搜救人員也將持續尋找座艙語音紀錄器。

印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）一架班機9日失事墜海，搜救人員經4天打撈，在今天下午4時40分尋獲飛航資料紀錄器。印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）與國家搜救總署署長巴古斯（Bagus Puruhito）在雅加達國際貨櫃碼頭指揮中心召開記者會向外界說明。

巴古斯指出，飛航資料紀錄器的外觀看起來不是很完整，飛航資料紀錄器能揭露事故原因，判讀資料需要約2至5天的時間，他希望大家幫忙祈禱判讀順利。

哈迪表示，他在下午2時左右得知國軍已找到黑盒子的重要部件「水下定位聲納信標」（Underwater Acoustic Beacon），他下令持續在附近搜尋，在4時40 分找到飛航資料紀錄器，接下來要找到座艙語音紀錄器，他有信心很快能找到。

印尼交通部長布迪（Budi Karya Sumadi）指出，總統佐科威（Joko Widodo）已指示必須儘速找到罹難者的殘骸、確保家屬權益，並找出事故原因，以改善飛航安全。

這架班機9日從雅加達起飛，預定飛往西加里曼丹省（West Kalimantan）的首府坤甸市（Pontianak），起飛4分鐘後墜海，機上有12名機組員及50名乘客。

(中央社)