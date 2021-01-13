身體平安健康是人生中最重要的大事，由於九大行星的運轉，每年磁場會有所改變，進而影響到個人身體的平安健康，如何小心謹慎，注意身體的保養，避免意外發生就很重要！運勢命理專家楊登嵙老師指出，以下6個生肖在農曆過年後生活要特別小心，還要注意身體狀況，否則可能會遇到意外或健康問題！尤其屬蛇、兔的人可能會遇到血光之災，一定要提前防範才能化險為夷。

【注意意外發生4生肖】

1.羊：沖太歲，年犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適一定要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

2.豬：因爲流年行「喪門」煞星，要小心意外，車禍等事，不可參與危險性運動，就如登山，潛水等活動，至于外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。

3.蛇：年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心臟及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、五月、及七月份更需提高警惕。

4.兔：今年犯「天狗」、「血刃」煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆八月份尤爲注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要特別小心謹慎。

【身體健康最差2生肖】

1.牛：值「太歲」，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

2.虎：「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆正月、四月、及十月份，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

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(中時新聞網)