【愛傳媒黃珊珊專欄】1月11日議會通過了110年台北市政府總預算，有些媒體說台北市府會關係不好，所以是六都最後一個通過預算的，雖然桃園與新北早就通過，但這與議會審議的仔細度有關，其實很少人知道，台北市議會的議員都非常認真審視市府提出的每一筆預算，甚至是逐筆逐條審議，我曾在議會20年，台北市的預算都是在十二月底挑燈夜戰通過，這幾年議會共識不熬夜，但一條一條慢慢討論協商，雖然比較慢，但是審議品質還是非常高的！

台北市議會也是少數沒有議員工程配合款的城市，議員各種建設的建議都是市府重視的意見，我一直認為有這樣的議會與市府，是台北市民之福！

每一個人都有不同意見，是很正常的，就像我最近到社子島聽各界意見，贊成的、反對的，專業者與住戶，一萬多人的社區怎麼可能只有一種聲音，但是社子島已經禁建50年，每一個人都有各自對這地區的想像，我們需要傾聽、大家需要理解不同人與不同意見的存在，就像兩岸關係中最重要的是「互相體諒」，求同存異，才能繼續往前走，對台北市政府來說，面對社子島的問題，理解問題、解決問題，不能解決的，有沒有更好的方法？但是絕對不是繼續讓它只是「問題」而已！

政治在處理三件事：用人、政策決定、資源分配，有施政藍圖與目標，用最適合的人把各種資源分配在各項政策計畫與行動方案後往目標邁進，中間容或有些許妥協，但精神與價值不可偏廢，打造台北市成為宜居與永續的城市，讓人民安居樂業，為保護地球做出貢獻，是我們每天都在想的事！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)