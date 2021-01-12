警界高層調動，可說幾家歡樂幾家愁，有人光榮升官，但也有人黯然下台，其中，才接任高雄市警局長不到半年的劉柏良，屁股才剛坐熱就得離開，檯面上的理由雖指劉「涉入前公懲會委員長石木欽案、買股遭拔官」，但實際上警界盛傳，蘇揆為了相挺他擔任台北縣長時期的「刑警隊長」黃明昭前途「鋪路」，先安排他出任高雄警局長，在補足「資歷」後，將來接掌警政署長大位，劉柏良自然得「讓位」。

而劉柏良對於被「調動」一事，他日前接受媒體訪問時即表示，去年9月9日監察院公布石木欽案調查報告，他當天就向署長陳家欽、高雄市長陳其邁說明，表達自己清白且可接受調查，但至今完全沒任何政風單位找過他，劉柏良當時憤怒說：「不查就逕自認定，公務員可以如此被糟蹋嗎？」覺得自己名譽受損，甚至有「不如歸去」退休打算。但經過溝通，劉柏良應該回任警政署副署長一職。

而劉柏良的異動消息傳出後，高雄市議會議長曾麗燕，以及多名藍、綠市議員也於日前共同發表聲明，不僅聲援劉柏良在高雄市任內成績，也請中央尊重地方。

民進黨市議員陳致中怒批：「看不懂在無重大違失下，把六都警長當跑馬燈換來換去的邏輯在哪？」強調縱然調動屬中央人事權，但如果老是有「非專業考量」，受害的絕對是治安與市民，希望中央能聽到基層心聲，不要一意孤行。

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(中時新聞網)