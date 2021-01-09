真理大學為了把位在麻豆校區的台灣文學資料館搬回淡水校區，被前任館長、台灣文學作家張良澤反對，不料校方多次換鎖，禁止張良澤進入館內，引起已故作家鍾肇政的兒子鍾延威在臉書控訴校方作法失當。真理大學今回應，會再與相關人士溝通，並在台南校區尋找一個適合的地方，供張良澤進行研究。

張良澤對於學校這樣的作法感到痛心，11日下午將統一對外說明。他強調，校方至今沒有告知他原因，元旦後要到館內工作，才發現門口貼了一張封館盤點公告，鑰匙也借不到。

他不滿地說，在台文館擔任志工10年，心甘情願也很樂意，因不想傷害學校和台文系一再隱忍，館內有文學家和家屬委託暫時保管的資料，也有自己的私人物品及收藏，現在全都拿不回來，「真理大學真的太過分」。

真理大學聲明稿全文如下：

1. 首先，本校誠摯敬佩張良澤教授對台灣文學的畢生奉獻，因此自張教授退休至今的17年期間，本校體恤張教授對研究的熱忱與傳承台灣文學的努力，所以無償讓張教授使用本校台南校區的台灣文學館繼續學術之研究。然而，顧及本校校本部台灣文學系師生的權益，因此考量將部分台灣文學相關史料移轉淡水校本部方便台灣文學系師生的查閱與學習。

2. 由於台南校區的台灣文學館資料龐大，且有些贈與給本校，但有些為張良澤教授私人的收藏，因此有必要進行財權釐清以利後續移轉事宜。同時，考量台灣文學館的所在之地，整棟建築已經多年無師生使用，且無足夠人力打掃與維護，並且之前鑰匙因持有人過多無法控管，為了避免這些珍貴的台灣文學資產被破壞或遺失，校方才進行換鎖以維護台灣文學的資產與張良澤教授畢生的貢獻。

3. 本校目前正在整理一個合適的場所提供張良澤教授進行學術研究，同時也希望這些相關的文史資料再經過盤點與授權後繼續嘉慧本校淡水校區的全體師生，以及讓更多大眾未來有機會在淡水校本部欣賞張良澤教授與其他台灣文學作家的作品，藉此延續珍貴的台灣文學歷史發展。

4. 目前，本校正在協調張良澤教授、鍾延威，以及多位贈與本校台灣文學系史料的相關人員，包括本校前校長葉能哲教授的時間，希冀藉此達到共識以利讓這些珍貴的台灣文學資產發揮其最大的價值。

(中時新聞網)