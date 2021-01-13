美國駐聯合國大使克拉芙特訪台行程取消，國民黨主席江啟臣13日受訪時指出，相信美方是以國內政治安定為優先考量，才會做此決定，可以理解。他也向蔡政府喊話，期許未來拜登政府上任後，民進黨能致力發展永續且實質的雙邊關係，讓中華民國與美國的關係更加強化、深化。

今日是故總統蔣經國逝世33周年，每年都有許多大人物前往追思，上午9點江啟臣率祕書長李乾龍、桃園市議長邱奕勝及黃復興黃國園黨部主委蔡忠誠一行人，前往桃園大溪頭寮謁靈，過程莊嚴肅穆。

儀式結束後，媒體問及克拉芙特原訂今起訪台3天，卻又取消取消出訪計畫。江啟臣表示，取消理由應是考量美國政權交接情況，希望能以國內政治安定為考量，可以理解為何國務院做此決定，期許拜登政府上任後，蔡政府能維持穩定、永續且實質的雙邊關係。

媒體也提到江啟臣最新的人事布局，包括他有意升任李乾龍為副主席，祕書長則由智庫副董事長連勝文兼任，遭黨內人士質疑為何之前不設現在才設。他表示，目前黨務運作正常順利，若有人事異動，將會公告周知，強調與連時常對黨務、議題進行溝通。

有趣的事，媒體問及上述情事時，李乾龍突然從江啟臣身旁突然離開，被問詢問是否人事調動感到尷尬，他則說，李乾龍是先到下一個點等我，因為兩人後續還有其他行程。

至於國民黨立委蔣萬安提案返還不當黨產，江啟臣說，國家間的轉型正義不應淪為政黨之間的清算鬥爭，轉型正義的概念應是在面對歷史傷痕，求得真相後，進行撫慰跟和解，強調整個條例跟法案應有更大的共識跟討論，讓它符合轉型正義真正的目的。

(中時 )