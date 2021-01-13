美國務院宣布，為了確保順利交接，將取消所有官員出訪計畫，美國聯合將大使克拉芙特（Kelly Craft）的訪台行程也被取消，對此，台北市長柯文哲表示，國防外交兩岸是總統職權，地方首長沒辦法講太多，但他認為台灣的國際處境困難，應爭取更多國際空間。

柯文哲表示，作為在野黨主席身分，也明白台灣的國際處境困難，希望台灣能有更寬廣的國際空間，台灣沒有理由要被排除在WHO之外，國際民航組織、國際刑警組織、世界衛生組織等，只要符合價值的組織，台灣再怎樣都應該要加入。

針對若非用中華民國國號，而是用中華台北等名稱，是否還支持台灣加入國際組織，柯坦言，政治應該要務實，應先加入再講。

柯文哲指出，近年台北的詐欺犯罪成長，後來發現原來機房都設在中國大陸，所以抓不到詐欺犯，台灣未在國際刑警組織內，又遇上現在兩岸不通，大陸的態度就是故意不抓。

柯文哲也說，北京政府也要面對這個問題，若一味打壓台灣，連這個都不放過，台灣人只會更反感，所以反中情緒越來越高，兩邊應務實與理性處理問題，否則只會螺旋下降。

柯文哲強調，台灣很多時候都被民粹綁架，並稱在2018年北門會後就沒再與蔡英文總統對談過，呼籲小英應秉持理性、務實、科學態度，不要被民粹綁架，反正沒有連任壓力，該做的事應去做。

(中時 )