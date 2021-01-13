新修訂的《中國共產黨統一戰線工作條例》日前印發，大陸國台辦發言人朱鳳蓮解讀，這體現了大陸一貫的中央對台大政方針，反對台獨分裂活動，推進祖國和平統一進程，完成祖國統一大業。

《中國共產黨統一戰線工作條例》其中涉台部分新增了「廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣愛國統一力量，反對台獨分裂活動」等內容。

朱鳳蓮表示，有許多台灣同胞可能不太瞭解「統一戰線」這個概念。中國共產黨領導的統一戰線，其實就是凝聚人心、匯聚力量，團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素，共同致力於實現國家富強、民族復興、人民幸福。

朱鳳蓮表示，修訂前後的《中國共產黨統一戰線工作條例》有關對台統一戰線工作的主要內容和基本精神是一致的，體現了大陸一貫的中央對台大政方針，新時代對台統一戰線工作的重要任務就是要廣泛團結海內外台灣同胞共同反對「台獨」分裂活動，不斷地推進祖國和平統一進程，最終完成祖國統一大業。這也是全體中華兒女的共同願望。

此外，針對陸委會指責大陸對台灣進行「統戰」，朱鳳蓮表示，民進黨當局長期以來慣於抹黑誣蔑大陸統一戰線工作，企圖挑動兩岸民眾對立，是不會得逞的。

(中時 )