原本今日將訪台的美國駐聯合國大使克拉芙特(Kelly Craft)，因美國國務院發布聲明表示，為確保新舊政權順利完成交接，所以取消官員出訪計畫。綠委黃世杰表示，包含美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪歐也取消，這是美國國務院為了交接所做的全面決定，台灣不需多做揣測，過度表態。

黃世杰指出，川普政府現在已經是看守期，所以現任美國官員來訪，象徵意義也大於實質意義。但無論如何，美國民主、共和兩黨都會輪替，所以無論是哪個黨來，台灣也該是正面態度看待。

黃世杰說，克拉芙特現在不來也沒關係，畢竟美國政權正要交接，再加上蓬佩奧訪歐也喊卡，美國國務院也出面表示官員出訪全部都喊停，在這種情況下，台灣不需要多做揣測。

黃世杰表示，台灣沒有本錢去選擇要跟美國哪個黨比較友好，應該是說，台灣和美國執政黨要建立良好的關係，和美國的在野黨也要保持友好，所以台灣現在應該要用比較沉穩的態度來應對，而目前的方向是對的。

黃世杰提醒，台灣的國際局勢險峻，不宜過度表態干涉美國內政，在這點上，我們應該要更謹慎。

(中時 )