國家金融安定基金13日公告去年進場、退場情形，其中，最引人矚目的重頭戲就是國安基金買進了哪些股票，答案是這19檔股票。

國安基金此次共買進19檔股票，其中若不計入現金股利、股票股利，有三檔股票的淨損益為虧損，包含統一、可成、彰銀。

而國安基金賺最多的股票就是護國神山的台積電，獲利1.21億元，接著則是台達電的0.52億元、廣達的0.12億元，其餘獲利都在千萬元以下。

其他的13檔持股包含台泥、台塑、南亞、台化、鴻海、華南金、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、兆豐金、中信金、第一金。

國安基金此次安定市場期間，自2020年3月20日至10月12日，共207日，處分持股淨現金收入為9.90億元，買入股票成本為7.57億元，不含融資利息費用0.03億元，因此買賣股票處分淨利為2.33億元，加計獲配現金股利0.35億元，扣除融資利息費用0.03億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.07億元，總計淨利2.58億元。

而國安基金委員會議於2020年10月12日決議停止執行安定市場任務後，處分退場期間自2020年10月13日至11月9日，共28日，不到一個月出清全部持股。

國安基金指出，2020年受疫情嚴重衝擊影響，全球金融市場動盪，各國相繼推出寬鬆紓困政策，以減緩實體經濟衰退幅度，台股雖受國際金融局勢動盪波及，經國安基金適時進場點火，發揮安定投資信 心政策功能，而後台股隨國際股市回溫上漲，股市交易活絡有序。

此外，我國因疫情控制得宜，日常活動得以維持正常運作，政府透過各項政策有效引導景氣復甦，經濟表現相對各國亮眼，為疫情後期挹注龐大復甦動能。

國安基金本次執行安定市場任務，台股止跌回穩逐步上揚，市場交易動能活絡維持流動性，且化解外資賣超壓力，穩定市場投資信心，有效達成國安基金安定市場任務目標。

國安基金強調，將會持續關注全球經貿情勢對國內外經濟及股市影響，適時依相關規定採行必要措施，穩定國內股市及安定金融市場。

(工商 )