「森林王子」市政顧問張泰山以自身為例，參與2008北京奧運時，因對於運動禁藥規範不清楚，導致誤食禁藥引發參賽風險。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，守護選手安全，是大家共同的責任，市府會遵從國際藥檢規範以及國訓中心模式，支持選手參賽、為國爭光。（盧金足攝）

運動禁藥是競技運動關注的重要議題，世界反運動禁藥機構列萊克多巴胺為運動禁藥，國家運動訓練中心嚴格控管東奧參賽國手飲食，避免誤食含瘦肉精食品。市長盧秀燕13日強調，市府依循國際規範、國訓中心模式，將全力把關選手食安與權益。

市府13日率先全國舉辦禁藥管制研習，邀請中華奧林匹克委員會運動禁藥管制委員會委員許美智博士，向台中運動選手及教練講解禁藥規範。

「呵護選手健康！」盧秀燕指出，台中是金牌國手、金牌教練的重要搖籃，台中選手在全民運、全國運屢榮獲佳績，市府更需層層把關每一位選手的食安，隨著國際藥檢規定越來越嚴格，市府自去年開始就大力推動建立相關知識管道，透過舉辦運動禁藥座談會，維護選手健康與權益，

盧秀燕指出，瘦肉精是一種乙型受體素，種類繁多，包含萊克多巴胺等十餘種藥物，在中央開放含萊克多巴胺豬肉進口後，國訓中心更加重視運動選手的飲食，規定只食用台灣豬肉，因誤食萊豬，有可能產生藥檢不過的風險。

她強調，守護選手安全，是大家共同的責任，市府會遵從國際藥檢規範以及國訓中心模式，支持選手參賽為國爭光。

中華奧林匹克委員會運動禁藥管制委員會委員也是高雄醫學大學運動醫學系教授許美智說，萊克多巴胺屬世界反運動禁藥機構賽內與賽外均禁用的運動禁藥，若肉中殘留10ppb，食用量達到100克豬肉，即有相當高風險從尿液代謝中被檢出，選手應了解國際規範，注意自身飲食，才能安心參賽。

在中華職棒創下許多紀錄的「森林王子」市政顧問張泰山分享當年參與2008北京奧運時，對於運動禁藥規範不清楚，導致誤食禁藥引發參賽風險，他鼓勵選手親自了解並學習相關知識，保護自身權益。

運動局說，這次研習內容包括誤用運動禁藥、使用運動禁藥的健康風險與傷害、案例分享、運動禁藥查詢系統、運動員的權利法案等，盼提升教練、選手相關知識與專業運動素養。

台中首辦運動禁藥管制研習，盧秀燕：比照國訓中心維護選手權益

(中時 )