進入2021年，台積電再衝高，台股續開紅盤，台灣經濟呈現一片蓬勃的景象，而過去一年，台灣人在疫情下的努力功不可沒。財訊傳媒董事長謝金河表示，他整理出三張表格，分別是台灣每月及每個季度的出口表現、整體上市櫃公司營收、全球主要國家的前三季GDP，內心是感動的，這是台灣在2020交出的成績單，值得生活在這塊土地上的每一個人心存感激！

(翻攝謝金河臉書)

謝金河今在臉書發文指出，走過2020，台灣留下不少令人感動的紀錄，在這當中，他整理出三張表格，提供大家參考。

第一張表格是去年一整年，台灣每個月及整個季度的出口表現，台灣從每月的250億美元，一直成長到年底的330億美元，可用一個漸入佳境來形容。過去一年的四個季度，台灣出口由787億美元、793.5億美元、900.8億美元到972.1億美元，呈現一季比一季高的走勢。2020年，台灣出口3453億美元，比2019年成長4.9%，台灣與中國是過去一年疫情肆虐下，罕見出口能成長的國家。

第二張表格是整體上市櫃公司營收，最低是2月的2.09兆元，7月之後跳升至3兆元以上，到12月創下3.66兆元新紀錄。而營收也是一季比一季髙，從首季7.41兆元、次季8.32兆元、第三季9.25兆元，到第四季寫下10.46兆元歷史紀錄。

同時，每一季淨利都大幅跳升，從第一季的3510億元、第二季5412億元、第三季7694億元，如果第四季營收比第三季超過一兆多元，第四季浄利有坐8000億望9000億元的機會，全年純利約在2.5到2.6兆元之間，這比2019年的1.99兆元，出現大幅成長，這是支撐台股上漲的最大基本面。

第三張表格是全球主要國家的前三季GDP數字，大家可以比對一下，歐美用季對季來比，落差非常大。如果拿年對年來比，去年東恊各國表現黯淡，日本、印度很慘，新加坡、香港也是衰退顯著，照這個數字來看，台灣若第四季表現亮眼，將超過中國，越南，成為2020年經濟成長率跑第一的國家。

謝金河強調，他把這三張表格攤出來比對，內心是感動的。也許很多人唱衰這片土地，很多人不看好台灣，但台灣在2020交出的成績單，大家應該對生活在這塊土地上的每一個人心存感激！

(翻攝謝金河臉書)

(翻攝謝金河臉書)

(中時新聞網)