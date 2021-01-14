辛苦的2020年已經過去，每個人都期待今年可以迎來好運的狂潮。搜狐號命理專欄《生肖星座運勢命理玄學》昨（13）日就點名3星座，指出他們在1月底到2月初這段時間，運氣如有神助一般旺到翻天，趕快來看看自己或是身旁的親朋好友有沒有上榜吧！

▍生肖兔

屬兔的他們，為人處事八面玲瓏，雖然看似單純，卻非常具有大智慧。1月底2月初，對於生肖兔之人來說非常重要，現在開始，他們不僅財運一路高漲，而且諸事順風順利，猶如鴻運高照一般，將會福旺、運旺、桃花旺，將來身邊貴人多，定能捷報頻傳。

▍生肖馬

生肖馬的人，他們十分善良，而且人緣向來非常好。1月底2月初是生肖馬的轉運日，他們即將告別之前的衰運，迎向花開富貴的未來，財運方面也會馬上有所提升。做生意的朋友會有生意找上門，還有源源不斷的貴人相助，廣積人脈之後，未來橫財發不完，不管是工作運、財運、桃花運都定能春風得意。

▍生肖鼠

屬鼠之人為人爽朗，有著堅韌不拔的高貴性格，所以在機會面前總是能緊緊把握。對於往後的運勢，生肖鼠之人將會花開富貴，1月底2月初對他們來說是很關鍵的時期，未來他們將會和錢財有極深的緣分，就算之前再潦倒，未來也會奮鬥出一屬於自己的天地，家底越來越厚，生活越來越順利。

(中時新聞網)