衛福部長陳時中20日宣布，因應國內醫院發生COVID-19疫情，即日起強化醫療院所門禁管制措施，每日訪客可探視時段減少為1個時段，且每次最多2訪客，總計七點事項公布如下。

第一，訪客及人員進入醫療院所須全程配戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，進行體溫量測等健康監測，並落實手部衛生。

第二，訪客探視（病）由每日固定2個時段，限縮為1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。

第三，住院病人之陪病者（含照顧服務員）以1名為原則。

第四，住院病房訪客及陪病者採實聯制登記，落實詢問旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster），並可利用健保醫療資訊雲端查詢系統查詢相關資料。

第五，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間，勿至醫院陪病。

第六，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間，勿至醫院探病。但居家隔離/檢疫第1天（含）以後且無症狀者，或自主健康管理期間無症狀者，可依「開放民眾自費檢驗COVID-19（武漢肺炎）申請規定」採檢陰性後探病。

第七，醫療機構工作人員（含外包人員）應穿戴適當個人防護裝備。

陳時中呼籲，請民眾盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。另醫療機構相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。

(工商 )