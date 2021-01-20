時間不停流逝，身邊的事物悄悄的改變，運氣也跟著在變化。馬上就是月底了，大家過得如何呢？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、鼠、虎、兔、蛇的人在1月底非常幸運，好運氣擋都擋不住，一切非常順利，除了財運上漲，還會有升職、加薪的好運！

▍1.生肖牛

屬牛人月底運勢大好，做事得心應手，有望加薪，存款不斷上漲。人際關係好，可在他人的幫助下大有所獲，好運氣擋都擋不住。財運旺，業績好，人緣旺，喜事一個接一個。

▍2.生肖鼠

月底幸運之神對屬鼠人青睞有加，做什麼事都非常順利，貴人運非常強勁。工作上大有升職發大財的可能，人脈增強，事業順遂。財運上有貴人指路，輕鬆獲取大筆錢財，富貴有餘。

▍3.生肖虎

屬虎人月底事業運大好，工作非常有衝勁，會有升職加薪的好事發生。屬虎人人氣高漲，會因出色的表現而獲得晉升，不僅工作能力得到認可，業績成果突出，還能得到獎金，使生活變得富足。

▍4.生肖兔

屬兔人月底偏財收入頗豐，生活中打牌容易贏錢，就連購物也會得到紅包，小驚喜不斷。會有許多額外的收穫，讓錢包鼓起來。值得高興的事很多，心情也格外的好，日子幸運滿滿。

▍5.生肖蛇

屬蛇人月底貴人緣旺盛，得貴人指路，經商者錢財源源不斷，收入比平時多好幾倍。職場做事容易成功，只要把握良機加倍努力，必能平步青雲，可謂是心想事成，一帆風順。

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(中時新聞網)