官方數據顯示，由於新冠病毒大流行繼續對經濟造成打擊，英國的失業率上升至5.0％，這是2016年以來的最高值。

路透社報導，英國國家統計局還發布了其他的經濟數據，12月份公司的帶薪僱員人數比去年同時期下降了2.7％，比2月份大流行開始時減少了82萬8千位工作者。

英國政府的「就業保留計劃」一直壓低了英國的失業率，截至10月31日，該計劃提供240萬個工作機會給短期失業者，不過該計劃也是英國最費錢的疫情經濟應變措施，到12月中旬為止，將耗資464億英鎊（630億美元），並將於今年4月30日結束。

英國財政部長瑞斯·薩納克(Rishi Sunak)表示，將會在今年3月3日的年度預算中，再製定新的工作支持措施。

薩納克說表示：「這場危機的持續時間，遠遠超過我們任何人的預估，不過政府深知失去工作的人，都是家庭的悲劇，因此政府一定會全力支援。」

「在NHS（國家衛生服務局）正在努力推動大家接種疫苗的同時，我們將投入一切資源用於支持企業、個人和家庭。」

上星期五的數據顯示，截至去年11月底，英國就業人數又下降了8.8萬，不過這個數字已經低於路透社訪問的經濟學家所預測的10萬人。

然而，英格蘭銀行行長安德魯·貝利（Andrew Bailey）認為潛在的失業率更高，因為官方定義的失業者，不包括因大流行而暫時不去求職的待業者。

英國已於1月5日發動全境封鎖，目前英國的新冠病死人數已接近10萬，是歐洲最高。

(中時新聞網)