儘管統計數據顯示，澳洲出口在大陸制裁下仍持續成長，煤炭、木材、葡萄酒等產業的就業問題依然困擾澳洲政府。現在又有更強威脅出現，不過與陸無涉，是澳洲自身問題，非營利組織氣候理事會(Climate Council)指出，未來數十年極端氣候會常為澳洲民眾生活日常，像去年的山林大火會更頻繁發生，每年損失恐超過1000億澳元(約2.18兆台幣)。

氣候理事會指出，和1970年代初相較，極端氣候帶來經濟損失已經幾乎變雙倍，過去10年代價是350億澳元。如果放任氣候變遷不管，與之相關的火災、洪水、旱災、風暴、海平面上升，到2038年後可能每年讓澳洲損失破千億澳元，因此無家可歸者可能多達歐洲5倍。

澳洲前年9月起由於創紀錄乾旱後緊接著創紀錄高溫，包括新南威爾斯州、維多利亞州等地開始出現嚴重山林大火，持續燒到2020年2月，燃燒面積約17.1萬平方公里、即近5個台灣大小，超過5900棟建築被毀，並造成34死，超過10億動物喪生，也有研究指出無尾熊物種存續因此受威脅。

報告的主要作者斯泰芬(Will Steffen)說：「去年夏天森林大火已經表現出，當氣候到達臨界點會發生什麼事。類似事件可能會越來越頻繁發生。我們不能指望極端氣候會以平穩的線性方式增加，事實上這些事件可能會突然以極快速度增加。」

他稱澳洲必須致力於到2030年碳排放減半、2040年實現碳中和，並且暗諷澳洲現任總理莫里森(Scott Morrison)：「這顯而易見事我們需要採取行動的事。有很多技術正投入使用，讓減少碳排放變得可能。事實上阻礙澳洲的是意識形態、政治因素，和既得利益。」

莫里森和美國前任總統川普(Donald Trump)同樣是氣候變遷陰謀論者，不相信氣候變遷，認為承諾減碳只會便宜中國大陸等開發中國家，因此不願提出具體碳中和承諾，在英國主持的氣候峰會上還曾因此被禁止發言。

澳洲是全球最大煤碳出口國，莫里森也曾在接受質詢時當場拿出一塊煤，因此得到「碳-莫(Coal-Mo)」稱號，有分析認為礦業能左右的澳洲選票非常多，因此莫里森除不願正視氣候變遷議題外，也有不想得罪礦業考量。

(中時新聞網)