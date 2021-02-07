隨著中澳關係陷入僵局，過去18個月來澳洲農業已成為箭靶，大麥、海鮮、葡萄酒和其他出口產品均受到制裁。英媒指出，澳洲農民警告，中澳貿易爭端加上新冠疫情影響，未來10年可能給該行業帶來280億美元(約台幣7949.2億元)的損失。

英國《金融時報》報導 在周五公布的一份預算前報告中，澳洲全國農民聯合會（National Farmers』Federation， NFF）呼籲政府投資35億澳元（ 約台幣763億元），為農產品出口市場多元化提供支持，稱有必要制定一項長期貿易戰略，這個戰略的目標是實現澳洲出口市場多元化和改善供應鏈。

報導指出，NFF警告，澳洲農業到2030年將年產值提升至1000億澳元的目標，將遭到（中澳）貿易中斷的「嚴重挑戰」，除非坎培拉能提供更多支持。

NFF的負責人托尼·馬哈爾表示，中澳貿易爭端，加上新冠疫情導致的供應鏈中斷，將導致農業在這個十年損失369億澳元（約280億美元）。該組織已向坎培拉提交一份要求為接下來4年撥款的清單，包括用於與貿易相關的10億澳元，例如改善出口供應鏈、提升市場開發活動、增加政府資源以改善農業市場進入等。

此外，一些遭受北京貿易制裁最嚴重的澳洲農業企業，紛紛採取擺脫對華依賴的多樣化措施。葡萄酒釀造商布魯斯·泰瑞爾表示，北京徵收反傾銷稅無異於關閉了中國市場，「中國是澳最大最有利可圖的市場，因此這是一個嚴重打擊。中國去年7月開始進行反傾銷調查時，我們就開始（深入）開發現有市場和新市場。這會有所幫助，儘管沒有任何國家能替代中國」。他已擴大美加業務，重啟斯里蘭卡業務並進入烏茲別克斯坦市場。

在此之前，以中國為目的地的一些農產品，在找到替代性市場方面也有取得成功的例子。例如穀物生產商CBH集團已將首批用於生產麥芽糖的大麥出口到墨西哥，並正重啟沙市場。不過，在農業分析師們看來，由於中國市場的龐大規模和豐厚利潤，來自中國市場的損失仍是澳洲農業的一大隱憂。

(中時新聞網)