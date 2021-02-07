為了解飲用綠茶與咖啡，對曾經罹患中風或心肌梗塞的倖存者，以及未曾罹患者兩種疾病者總死亡率的影響，日本大阪大學研究團隊針對逾46,000名40到79歲的志願者，展開長達近20年的追蹤研究。結果發現，綠茶飲用量與中風或心肌梗塞存活者的總死亡率成反比；同樣地，對於未曾罹患這兩種疾病的人，咖啡攝取量與總死亡率也呈現反比的關聯性。

這份研究已發表於2021年2月的《中風》期刊。對於未曾罹患心血管疾病或癌症的人而言，現有研究已證實綠茶與咖啡對其心臟健康頗有裨益；但這兩款飲料對於已有心臟病或中風病史存活者的影響，卻缺乏相關研究。

為了解曾有中風或心肌梗塞病史的患者，飲用綠茶或咖啡對總死亡率的影響，以及這兩款飲料對從未有過這類病史者的影響。研究團隊透過日本協同世代研究，取得46,213名40至79歲的志願參與者。

其中，478人為中風存活者、1,214人為心肌梗塞存活者，44,521人為沒有這2項疾病的人。所有參與者須完成生活型態、飲食、醫療史的問卷，並追蹤其死亡率至2009年，整個實驗的追蹤期則長達18.5年。

結果發現，相較於不喝綠茶的參與者，在曾罹患中風的存活者中，每週飲用綠茶1至6杯的人，總死亡率的多變項(multivariable)風險比為0.73；每天1到2杯者風險比為0.65，3至4杯者風險比為0.56，5至6杯風險比為0.52，7杯以上風險比則為0.38。

研究團隊表示，類似趨勢也可在喝綠茶的心肌梗塞存活者實驗中找到。研究結果顯示，規律且增加綠茶飲用量，有助於中風與心肌梗塞存活者的死亡風險下降。

此外，對於未曾罹患心肌梗塞或中風的人，飲用綠茶與總死亡率則不存在類似關聯性。

研究團隊也發現，相較於不喝咖啡的人，不曾有心肌梗塞與中風病史的參與者，每週飲用1到6杯咖啡的人，總死亡率的多變項風險為0.86；每天1杯的人風險比為0.86，每天2杯以上的人風險比為0.82。規律且增加咖啡飲用量，有助於減低不曾罹患兩種疾病者的死亡風險。

不過，對心肌梗塞存活者而言，每週飲用1至6杯咖啡者風險比為0.69；每天1杯的人風險比為0.78，每天2杯以上的人風險比為0.61。至於中風存活者，則未發現飲用咖啡與總死亡率有關聯性。

研究團隊總結，綠茶的飲用量有助於改善中風或心肌梗塞存活者的預後水平，而咖啡的飲用量同樣對心肌梗塞存活者、未有兩種疾病病史者的預後水平產生裨益。

研究團隊坦承，這項研究為觀察性研究，僅歸納出綠茶與咖啡和兩種疾病的關聯性，並沒有解釋產生此一現象的原因。隨著人口老化快速，大量心血管疾病人口激增，該研究有助於改善國民壽命。不過，日本人飲用綠茶的習慣是不加糖，因此研究結果未必適用於習慣加糖的人。

當然，該研究並非完美。其採用問卷方式調查受測者的飲食習慣；然而，每個人記憶力有限，未必能精準記下所攝取的每種食物，恐讓研究結果失準。

(中時新聞網)